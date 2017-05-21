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Eskişehir'deki silahlı kavga

Husumetli olduğu kişi ile bir okul bahçesinde bekleyen 5 kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'deki silahlı kavga

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Nisan'da Yeni Mahalle 6. Dere Sokak'ta çıkan silahlı kavgada Bülent Ö (35) ile Pilot Binbaşı Ali Tekin İlkokulunun bahçesinde bekleyen Eyüp Şengül (55), Saadet Ö. (34), Ferda Zirvalı (38), Mahmut Özsak (57) ve Hülya Pala'nın (22) yaralanmasına neden olan şüphelinin Hüseyin Ö. olduğunu belirledi.

Ekipler, suç aleti av tüfeğini Porsuk Çayı'na attığını belirlediği şüpheli Hüseyin Ö'yü, Emek Mahallesi Dilek Caddesi'nde yakaladı.

Hüseyin Ö'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, yaralanan 6 kişiden 5'inin taburcu edildiği, tedavisi süren Bülent Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehir #silahlı kavga #silah #yaralanma #gözaltı #ekipler #av tüfeği #Porsuk Çayı
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