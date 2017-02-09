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Eskişehir'deki uyuşturucudan ölüm

Evinde arkadaşlarıyla "bonzai" olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu madde kullanan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan ikisi tutuklandı

Eskişehir'deki uyuşturucudan ölüm

Eskişehir'de evinde arkadaşlarıyla "bonzai" olarak adlandırılan sentetik uyuşturucu madde kullanan kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri tarafından 3 gün önce Eskibağlar Mahallesi Genel Sokak’ta evinde uyuşturucu kullandıktan sonra yaşamını yitiren Haluk Can M’nin (32) ölümüyle ilgili kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Seyit K. (20) ile S.K. (14) tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eskişehirdeki uyuşturucudan ölüm
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