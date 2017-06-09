Çankırı'da, doğuştan yürüme engeli bulunduğu için evde eğitim gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Gülizar Yıldırım, karnesini almanın mutluluğunu yaşadı

Çankırı'da, doğuştan yürüme engelli olduğu için evde eğitim gören ilkokul 4. sınıf öğrencisi Gülizar Yıldırım, karnesini kendisini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın elinden aldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aksu Mahallesi'ndeki evinde eğitim alan Gülizar Yıldırım'ı ziyaret ederek, karnesini verdi. Küçük Gülizar, karnesindeki tüm notlarının "pekiyi" olduğunu görünce, büyük sevinç yaşadı.



Gülizar'a kitap ve müzikçalar hediye eden Yazıcı, öğrencilerin eğitiminde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İl genelinde 16 öğrencinin engelleri nedeniyle evde eğitim aldığını belirten Yazıcı, "Bilgi Araştırma Merkezi Müdürlüğümüz bunların tespitini yapıyor, bizler de öğretmenlerimizi görevlendiriyoruz. Sağ olsun, öğretmenlerimiz de evlere giderek, büyük gayret gösteriyor. Öğrencilerimizi gülerken gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Öğrencilerimizi hayatlarını idame ettirecek şekilde yetiştirebilirsek, bizim için mutluluk vesilesidir." diye konuştu.

Yazıcı, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğine işaret ederek, yaz tatilinde Gülizar'a kitap okuyarak, güzel vakit geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

Anne Yeter Yıldırım da yapılan hizmetin hem kızları hem de kendileri için büyük bir imkan olduğunu vurgulayarak, kızının eğitiminde emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Gülizar Yıldırım da takdir belgesi aldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.