HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ndeki evinde başına poşet geçirilmiş halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dr. Pevrul Tana, memleketi Konya'nın Emirgazi İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun cinayeti kurban gittiğini belirten baba Abdullah Tana, oğlunun hiç kimseyle sorunu olmadığını ve Konya'ya gelmek için izine ayrıldığı gün evinde öldürüldüğünü belirtti.

0 0 0 0

Emirgazi İlçesi'nde çiftçi bir ailenin 9 çocuğundan biri olan, geçen yıl Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri Şemdinli'de aile hekimliği yapan Dr. Pevrul Tana, geçen 5 Haziran günü evinde başında poşet geçirilmiş olarak ölü bulundu. Memleketi Konya'ya gitmek için izin aldıktan sonra, kötü kokular gelmesi üzrine kapı kırılarak girilen evinde cesedi bulunan Dr. Tana'nın cenazesi yapılan otopsi ardından ailesine teslim edildi. Ardından memleketi Konya'nın Emirgazi İlçesi'ne getirildi.



Dr. Pevrul Tana'nın tabutun üzerine Türk bayrağı konulan cenazesi bugün Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.



"SORUNU YOKTU, SAĞLIĞI YERİNDEYDİ"



Oğlunu zor şartlarda okutup, doktor olmasını sağladığın belirten baba Abdullah Tana, 'Marmara Üniversitesi'ni kazanmıştı ve oğlumu ayda 2 bin lira göndererek zor şartlarda okuttum. Doktor oldu, Hakkari Şemdinli'ye gönderdim. Hiç bir sorunu, sıkıntısı yoktu. Sağlığı yerindeydi. Kimseyle de problemi yoktu" dedi.



"OĞLUMU ÖLDÜRDÜŞLER"



Oğlunun öldürüldüğünü ileri süren Tana, 'Konya'ya gelmek için 9 günlük izine ayrılmıştı. İzne ayrıldığı gün evinde odasında oğlumu öldürmüşler. Buna çok üzülüyorum. Bir an önce katillerinin bulunmasını istiyorum. Bu acı, ölene kadar da aklımdan çıkmayacak' dedi.



Yakını İbrahim Çınar da, Abdullah Tana'nın oğlu Pevrul Tana'yı zor şartlarda okuttuğunu belirterek, 'Amcam, yemedi içmedi, oğlunu okutup doktor yaptı. Bugün Emirgazi bir doktoru kaybetmedi. Türkiye bir bilim adamını kaybetti.'dedi. Çınar, cenaze törenine hiçbir devlet yetkilisinin katılmamasına da tepki gösterdi.

Kaynak: