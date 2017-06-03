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Evindeki eşyaları 14. kattan attı

Kayseri'de televizyon, elektrikli süpürge gibi birçok eşyayı ve ateşe verdiği kıyafetlerini balkondan atan üniversite öğrencisi, güçlükle ikna edilerek sağlık kontrolüne götürüldü.

Evindeki eşyaları 14. kattan attı

Kayseri'de 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, televizyon, fırın, elektrikli süpürge gibi birçok eşyayı 14. kattaki evlerinin balkonundan attı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki bir binanın 14. katındaki dairede annesiyle yaşayan üniversite öğrencisi Ş.Y. (24), ev eşyalarını balkondan atmaya başladı.

Öğrencinin televizyon, fırın, elektrikli süpürge ve daha birçok eşya ile ateşe verdiği kıyafetlerini atması üzerine, durum polis, itfaiye ile 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

Ş.Y'yi ikna etmesi için çağrılan psikoloğun yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonuç vermeyince, çilingir vasıtasıyla evin kapısı açıldı. 

Güçlükle ikna edilerek sağlık kontrolüne götürülen Ş.Y'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #eşya #televizyon #elektrikli süpürge #ateş #balkon #öğrenci #üniversite
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