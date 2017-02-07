Evinin bahçesinde 400 kanatlı hayvan besliyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde oturan 50 yaşındaki Ahmet İnan, hobi olarak aralarında hindi, ördek, tavus kuşu ve papağanın da bulunduğu 400'e yakın kanatlı hayvana bakıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Ahmet İnan, hobi olarak evinin bahçesinde oluşturduğu kafeslerde farklı türlerde 400'e yakın kanatlı hayvan besliyor.

Çocukluğundan beri kanatlı hayvanlara ilgi duyan 50 yaşındaki Ahmet İnan, Ayazlı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde, toplam 90 metrekarelik alanda kafesler kurdu. İnan, kafeslerde hindiden tavuğa, bıldırcından ördeğe, tavus kuşundan güvercine, papağandan sülüne kadar 40 farklı türde hayvan yetiştiriyor.

Yaklaşık 10 bin lira harcayarak oluşturduğu kafeslerdeki kanatlı hayvanları İzmir'den satın alan İnan'ın bahçesi, en çok çocukların ilgisini çekiyor.

İnan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hobi olarak bahçesinde 400'e yakın kanatlı hayvan beslediğini söyledi.

Meraklılarının beslediği hayvanları satın almak istediğini ancak buna sıcak bakmadığını anlatan İnan, kuşlardan en çok cennet papağanı, karolin ve mandarin ördeklerinin ilgi çektiğini bildirdi.

Kuşlarla vakit geçirmenin tüm sıkıntılarını unutturduğunu dile getiren İnan, "Her akşam kuşlarımın yemlerini ve sularını veriyorum. Haftada bir kafeslerin temizliğini yapıyorum. Kuşları ve çocukları çok seviyorum. Çocuklar da kuşlarla zaman geçirmeye bayılıyor.'' dedi.

Çocukların kuşlara yem verdiğini, onlarla fotoğraf çektirdiğini belirten İnan, kafes sayısını ve kuş çeşidini artırmayı düşündüğünü de kaydetti.

Ahmet İnan'ın 11 yaşındaki oğlu Recep Utku İnan ise arkadaşlarıyla birlikte kuşlarla vakit geçirdiklerini söyledi. Bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İnan, kuşların bakımında babasına yardımcı olduğunu belirtti.

Bahçeye gelerek kuşların fotoğrafını çeken Lütfi Aydın ise bölgede olmayan kuş türlerini gördüğü için kendini şanslı hissettiğini kaydetti.