Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı

Fatih'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlanakapı Mahallesi Lalezade Sokak'ta bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada İbrahim Tekçe yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekçe'yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.