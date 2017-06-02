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Fatih'teki Bisikletçiler Çarşısı'nda yangın

İstanbul Saraçhane'deki Bisikletçiler Çarşısı'nda yangın çıktı. Çarşıdaki dükkanlardan birinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 dükkanda maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Saraçhane, Haşim İşçan Geçidi'nde bulunan bisikletçiler çarşısında yangın çıktı.

Saat 09.30 sularında bir iş yerinin deposu bir anda alev aldı. 

Bisiklet ve bebek arabalarının bulunduğu depodaki yangın büyüyerek 2 dükkana daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine giden Fatih itfaiyesi yetersiz kalınca Bayrampaşa, Beyoğlu, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekipleri de sevk edildi. Müdahale sırasında itfaiye ekipleri su sorununa ilginç bir çözüm bulundu. Su için belediyenin süs havuzunu kullanıldı. 

Yangın nedeniyle alt geçidi dumanlar kapladı. Taksim istikameti  trafiğe kapatıldı. Bazı esnaf mallarını kuttarmaya çalıştı. 

Takviye ekiplerin gelmesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu çarşıdaki 3 bisiklet dükkanında maddi hasar oluştu.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #fatih #istanbul
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