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Fatih'teki Haşim İşcan Geçidi'nde yangın

İstanbul Fatih'teki Haşim İşçan Geçidi'nde bulunan bisikletçiler çarşısında yangın çıktı. 3 dükkandaki yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 09.30 sıralarında çıktı.

Haşim İşçan Geçidi'nde bulunan Bisikletçiler Çarşısı'ndaki bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Bisiklet ve bebek arabalarının bulunduğu depodaki yangın büyüyerek 2 dükkana daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen fatih itfaiyesi yetersiz kalınca Bayrampaşa, Beyoğlu, Bakırköy ve Şişli itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Yangın nedeniyle alt geçidi dumanlar kapladı.

Taksim istikameti trafiğe kapatıldı.

Takviye ekiplerin gelmesiyle yangın kontrol altına alındı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #istanbul #fatih
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