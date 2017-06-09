İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde, felç ve engelli köpeklerin yürüteç desteğiyle yeniden yürümesi sağlandı

Mardin'de biri felç diğeri engelli iki köpeğin, görevlendirme yapılan belediyenin desteğiyle yeniden yürümesi sağlandı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde bir yandan sokaktan toplanan hayvanlar sağlık kontrolünden geçirilirken diğer yandan felç ve engelli olan hayvanların yaşama tutunmaları için sağlık ve rehabilitasyon desteği sunuluyor.

Belediye Başkan Vekili Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın talimatıyla tam donanımlı hizmet veren merkez, felç ve engelli köpekler için de umut oldu.

Merkezde sorumlu veteriner hekimi Nurettin Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 personelin görev yaptığı merkezde yaralı, bakıma muhtaç hayvanların tedavi edildiğini, sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp tekrar doğaya salınmasının sağlandığını söyledi.

Belediye Başkan Vekili Vali Yaman'ın göreve geldiği günden bu yana merkezle ilgili tüm talepleri karşıladığını, her türlü imkanı kendilerine sağladığını ifade eden Bozdağ, bu sayede merkezin çok iyi şartlarda hizmet vermeye başladığını belirtti.

Bozdağ, merkezde biri felç, diğeri trafik kazasında ezilen arka ayakları cerrahi müdahale ile alınan iki köpeğin yürümesi için yurt dışından yürüteç siparişi verdiklerini dile getirerek, "Onlar gelinceye kadar bu köpekler için kendi çabamızla bir şeyler yapmak istedik. Hem arka ayakları alınan hem de felçli köpeğimize kendi imkanlarımızla 2 yürüteç oluşturduk. Egzersizlerini yapmaya başladık." dedi.

Bölgede köpek popülasyonunun yoğun olduğunu, kapasitelerinin 210 olmasına 500 civarında hayvana hizmet verdiklerini aktaran Bozdağ, yaşı ilerleyen, annesini kaybeden yavru köpekler ile bakıma muhtaç olanların dışındaki hayvanları kısırlaştırdıktan sonra doğal ortama bıraktıklarını kaydetti.



"Hayvanların desteğe ve ilgiye daha fazla ihtiyaçları var"

Bütün canlıların doğada yaşama haklarının bulunduğuna işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Felç olan hayvanların desteğe ve ilgiye daha fazla ihtiyaçları var. Günün belirli zamanlarında yürümeleri gerekir. Onların günün belirli saatlerinde yürüme egzersizleri yaptırarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Engelli köpeklerimizi iç dünyalarından çıkarıp, yaşamlarını idame ettirecekleri bir standarda kavuşturmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Temel görevimiz bu ortamı onlara sağlamak."

Bozdağ, merkezde ayda ortalama 10 hayvanın sahiplendirildiğini anlatarak, bir canlıyı sahiplenmenin önemli bir vicdani sorumluluk olduğunu aktardı.

"Engelli köpeklerimizi de sahiplenmek isteyen olursa memnuniyetle vermek isteriz." diyen Bozdağ, özellikle yaz aylarında bir yemek ve su kabının sokağa veya uygun bir köşe başına bırakılması konusunda herkesten duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.