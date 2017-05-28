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Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 129 yabancı uyruklu yakalandı.

Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 129 yabancı uyruklu ve gemi kaptanı yakalandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde Ölüdeniz açıklarında devriye görevi yaptıkları sırada bir guletten şüphelendi. Gulette yapılan aramada 22'si çocuk, 42 Somali, 19 Afganistan, 26 Suriye, 23 Pakistan, 13 İran, 5 Irak ve 1 Eritre uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gulette kaptan olduğu belirtilen M.K. ise gözaltına alındı.

Organizatörlere kişi başı yaklaşık 4 bin dolar ödediği öğrenilen göçmenlerin İstanbul'dan otobüsle Fethiye'ye geldikleri, yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek istedikleri öğrenildi.

Kaçakların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #fethiye #muğla #Göç #göçmen #göçmen kaçakçılığı #operasyon #yabancı uyruklu
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