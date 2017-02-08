FETÖ bahanesiyle dolandırılmasını polis önledi

Giresun'da telefon dolandırıcısının verdiği hesaba 14 bin lira yatırmak için PTT şubesine giden kişi, ailesinin şüphelenerek durumu bildirdiği polis ekiplerince son anda engellendi

Giresun'da bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle kendisinden para isteyen telefon dolandırıcısına 14 bin lirasını kaptırmaktan son anda polis sayesinde kurtuldu.

Dursun Akgün'ü dün telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, "FETÖ'cülerin banka hesabını bloke ettiği ve bu blokeyi kaldırabilecekleri" iddiasıyla Akgün'den para talep etti.

Bunun üzerine Akgün, parasının bulunduğu banka şubesine giderek hesabındaki 14 bin lirayı çekti. Akgün'ün dolandırıldığından şüphelenen ailesi ise Emniyet Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Akgün'ü, şahsın verdiği hesaba havale yapmak üzere gittiği PTT şubesinde buldu.

Polis, Akgün'ü 14 bin lirasını dolandırıcıların hesabına havale etmeden engellemeyi başardı.



Dolandırılmaktan kurtaran polislere teşekkür etti

Polislerin yönlendirmesi üzerine dolandırılmaktan kurtulan Akgün, Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Kendisine verilen hesaba parayı yatırmak istediği sırada polislerin yanına gelerek işlemi yapmasına engel olduğunu belirten Akgün, "Paramı dolandırıcılara kaptırmama müsaade etmediler." dedi.

Akgün, kendisini dolandırılmaktan kurtaran görevli polislere teşekkür ettiğini kaydetti.

Emniyet Müdürü Öztürk ise hiçbir polisin telefon ya da başka bir yolla vatandaşlardan para istemeyeceğini vurgulayarak, vatandaşlardan bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.