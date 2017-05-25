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FETÖ'den 'ByLock helal fetvası'

Uşak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski öğretmen, örgüt yöneticilerinin, 17-25 Aralık sürecinin ardından "ByLock"u "helal" olarak nitelendirdiğini anlattı.

FETÖ'den 'ByLock helal fetvası'

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "ideolojik" kanadına yönelik 4 ilde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan eski öğretmen, itirafçı olarak örgütle ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Uzun yıllar örgütün eğitim kurumlarında çalışan itirafçı, 17-25 Aralık sürecinden sonra kopmaları önlemek amacıyla özel önlemler alındığını, itirafçı örgüt üyelerinin sosyal medya hesaplarının dahi takip edildiğini söyledi.

FETÖ yöneticilerinin, 17-25 Aralık sürecinin ardından bazı sosyal paylaşım sitelerini hedef alarak "haram" yakıştırmasında bulunduklarını dile getiren itirafçı, aynı yöneticilerin örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u helal olarak nitelendirerek, FETÖ elebaşı Gülen'in "Facebook haram, ByLock helal" şeklinde sözde fetvası olduğu yönünde söylemlerde bulunduklarını ifade etti.

İtirafçı, bu sayede örgüt üyeleri arasında "ByLock"un yaygınlaştırılmasının amaçlandığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #bylock #uşak
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