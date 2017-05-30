KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde ayrıldığı evine dönmeyen FETÖ'den ihraç edilen eski polis Durmuş Ali Çetin, Hatay'da bulundu.

İstanbul'da görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yaklaşık 7 ay önce açığa alınıp ardından ihraç edilen eski polis Durmuş Ali Çetin, ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşadığı evden 17 Mayıs'ta ayrıldı ve bir daha dönmedi. Ailesi ve yakınları, tüm arama çabaları sonuçsuz kalınca polisten yardım istedi. Meslekten ihraç edilmesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen ve her yerde aranan 3 çocuk babası Durmuş Ali Çetin Hatay'da bulundu.



CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın da Yazılı Soru Önergesi ile TBMM'ye taşıdığı 11 kişiden biri olan Çetin'in 22 Mayıs'ta bulunduğunu belirten Kahramanmaraş'ta yaşayan kardeşi Derya Çetin, "Ağabeyimi köy garajında görüyorlar. Bazıları hareketlerinden şüphelenip sohbet etmeye başlıyor. Evden ayrıldığını öğrenince de sağ olsunlar bizleri araması için onu ikna ediyorlar. Bizi arayınca hemen ablam Hayriye Koç ile Hatay'a giderek, kendisine ulaştık" dedi.



Derya Çetin ayrıca, ağabeyinin iş bulmak için evden ayrıldığını önce Gaziantep'e, daha sonra da Adıyaman'a gittiğini ve iş bulamayınca da Hatay'a geçtiğini söylediğini ifade etti.