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FETÖ'den tutuklu iş adamının iki şirketine kayyum

Muğla Sanayici ve İş adamları Derneği'nin (MUSİD) eski Başkanı olan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Sami Çoban'ın sahibi olduğu 2 şirkete kayyum atandı.

FETÖ'den tutuklu iş adamının iki şirketine kayyum

Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MUSİD) eski Başkanı olan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Sami Çoban'ın sahibi olduğu 2 şirkete kayyum atandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaki operasyonda polis tarafından 25 Ağustos'ta gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede tutuklanan MUSİD'ın eski Başkanı işadamı Sami Çoban'ın 2 şirketine kayyum atandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğundan bahisle talebimiz üzerine mahkemece; Çobanlar Mermer İthalat İhracat Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi'ne, Çobanlar Madencilik Turizm Ticaret ve İnşaat Anonim Şirketi'ne kayyum atanmıştır. Söz konusu mahkeme kararının infazı cümlesinden evrak gereği için TMSF'ye gönderilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA
Etiketler; #fetö #şirket #MUSİD #muğla
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