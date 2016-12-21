FETÖ’den gözaltına alınan memurların sorgulamaları sürüyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından FETÖ terör örgütüne yönelik önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Adıyaman merkez Kahta, Besni ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda cezaevlerinde görevli infaz koruma memurları ve adliyelerde görev yapan zabıt katipleri gözaltına alınmıştı.Kaynak: İHA
Polis ekipleri tarafından 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 infaz koruma memuru, 13 zabıt katibi ve bu kişilerden sorumlu 2 sivili gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 5’inin kadın olduğu öğrenildi. Şahısların FETÖ terör örgütü üyesi olmak, yardım ve yataklıktan sorgulandıkları belirtildi. Sorgulamaları süren şahıslar sağlık raporu almak için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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