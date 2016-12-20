FETÖ’nün adli yapılanmasına operasyon

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2’si savcı, 1’i hakim, 6’sı katip 9 kişi gözaltına alındı.

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında FETÖ’nün adli yapılanması olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa il merkezi ve Turgutlu ve Kula ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakim F.D.K. ile eşi savcı L.K., savcı H.T., katipler E.G., A.E., M.S., Ş.M., M.C. ve E.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorguları yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

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