FETÖ’nün adli yapılanmasına operasyon

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında FETÖ’nün adli yapılanması olduğu ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa il merkezi ve Turgutlu ve Kula ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hakim F.D.K. ile eşi savcı L.K., savcı H.T., katipler E.G., A.E., M.S., Ş.M., M.C. ve E.Y. gözaltına alındı.Kaynak: İHA
Gözaltına alınan şüpheliler sorguları yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
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