ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
ABD’den PYD/PKK’ya silah ve araç sevkiyatı
BTK Başkanı Sayan'dan önemli uyarı
BTK Başkanı Sayan'dan önemli uyarı
Mardin'de patlama!
Mardin'de patlama!
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama

Film sahnesini gerçek sanan vatandaşlar panik yaşadı

Ankara Güvenpark'ta bir sinema filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabanca kullanılması üzerine silahla ateş edildiğini zanneden parktaki vatandaşlar, panikle kendilerini yere attı

Film sahnesini gerçek sanan vatandaşlar panik yaşadı

Kızılay Güvenpark'ta bir sinema filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabanca sesleri üzerine gerçek silah kullanıldığını zanneden vatandaşlar, panik yaşadı.

Ankara Güvenpark'ta, yönetmenliğini Şükrü Tekin'in yaptığı ‘Acı Aşklar’ adlı sinema filminin çekimleri yapıldı. Güvenpark içerisinde gerçekleştirilen çekimler sırasında kurusıkı tabancalar kullanıldı.

Aksiyon sahneleri sırasında silahların patlaması çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Çekimden habersiz parka gelenler, bir anda silah silah seslerini duyunca kendilerini yere attı.

Vatandaşlar, silah seslerinin film sahnesinden geldiğini anlayınca rahat bir nefes aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Film sahnesini gerçek sanınca
banner863
Önceki Haber
Sinop'ta polis şüpheli kovalamacası
Sonraki Haber
ABD'den “laptop yasağı“ açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.