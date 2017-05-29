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Fotoğraf çekecekler dikkat! Bunu sakın yapmayın

Fotoğraf çektirmek için tren vagonlarından uzak durun... 16 yaşındaki Ebru, lise öğrencisi Bahadır, İrem, Gülcan ve diğerleri... Hepsi elektrik akımından habersizdi ve fotoğraf çektirmek için tren vagonuna çıktı. Bazıları feci şekilde can verdi, bazılarıysa şanslıydı. Bugün benzer bir olay da Tekirdağ'da yaşandı. Fotoğraf çektirmek için vagonlara çıkan Alper Timur elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Fotoğraf çekecekler dikkat! Bunu sakın yapmayın

Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde fotoğraf çekmek için tren istasyonundaki bir vagonun üzerine çıkan 25 yaşındaki Alper Timur, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Çerkezköyde oturan Alper Timur, bir arkadaşıyla birlikte dün İstasyon Mahallesindeki tren garına gitti. Alper Timur, fotoğraf çekmek için vagon üzerine çıktığında elektrik akımına kapılarak yere düştü. 

Arkadaşının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alper Timur, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Tekirdağ #çerkezköy #tren garı #ebru demir #bahadır özer
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