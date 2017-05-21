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Fotoğraf merakı canından ediyordu

Eskişehir'de yük treninin üstünde hatıra fotoğrafı çektirirken elektrik akımına kapılan genç kız ve onu kurtarmak isteyen arkadaşı yaralandı.

Fotoğraf merakı canından ediyordu

Eskişehir'de tren vagonu üstünde hatıra fotoğrafı çektirmek isterken yüksek gerilim hattından akıma kapılan genç kız ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ebru Demir (16) ve arkadaşı Ekrem Lale (17), Eskişehir-İzmit seferini yaparken Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Enveriye Tren İstasyonu'nda duran yük treninin üstüne çıktı.

Burada hatıra fotoğrafı çektirmek isterken akıma kapılan Demir ile onu kurtarmak isteyen arkadaşı Lale yaralandı.

Ebru Demir ile Ekrem Lale, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ekrem lale #ebru demir #genç kız #yük treni #tren #Eskişehir #merak #fotoğraf
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