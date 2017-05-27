Fransız gezi yazarı Bex: "Fethiye'nin İspanya'dan daha güzel olduğunu belirtmem gerek. Fransızların tatillerini burada geçirmemesi için hiçbir sebep yok"

Fransız gezi yazarı Christian Bex'e, Muğla'nın Fethiye ilçesi tanıtıldı.



Bex, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi tarafından bölgenin, deniz turizminin tanıtımı kapsamında ilçeye davet edildi.



Gezi yazıları bulunan 70 yaşındaki Christian Bex, gulet ile Ölüdeniz ve Göcek bölgesindeki koyları gezdi. Bex'in gezisi, 21 yaşındaki kızı Camille Devars Bex tarafından fotoğraflandı.



Gezi sırasında gazetecilere açıklama yapan Christian Bex, Türkiye'ye daha önce de geldiğini, bu turla Muğla sahillerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.



Bölgenin eşsiz tarih mirası ve doğasıyla dikkati çektiğini ifade eden Bex, "Fethiye sahilleri çok büyük bir turizm potansiyeline sahip. Bölge geçmiş yıllara göre kendini çok geliştirmiş. Çok güzel restoran, kafe ve barlar hizmete girmiş. Fethiye bu gelişmeye rağmen bakir kalmış ve doğal güzelliğini koruyor." dedi.



Fransız turistlerin geçmiş yıllardan gelen bir alışkanlık olarak tatil için genellikle İspanya'yı seçtiğini dile getiren Christian Bex, şunları kaydetti:



"Birçok Fransız İspanya sahillerinde ev aldı. Tatillerini de genellikle buralarda geçiriyor. Fethiye'nin İspanya'dan daha güzel olduğunu belirtmem gerek. Fransızların tatillerini burada geçirmemesi için hiçbir sebep yok. İlerleyen dönemlerde Muğla sahillerinin çok daha fazla Fransız turisti ağırlayacağını düşünüyorum."



Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Müdürü Bülent Telli ise 2016'nın Aralık ayında Paris Denizcilik Fuarı'na katıldıklarını anlattı.



Fuarda 7 gazeteciyle görüştüklerini ve onları Türkiye'ye davet ettiklerini belirten Telli, "Gelecek gazetecilerden 4'ünü Fethiye'de ağırlayacağız. Daha önce bir gazeteci ağırlamıştık. Şimdi de Bex'i ağırlıyoruz. Amacımız Türkiye'nin cennet köşelerini Fransızlara tanıtmak." diye konuştu.



Christian Bex'in izlenimlerini Winner Magazine dergisinde yazacağı kaydedildi.