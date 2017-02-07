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Fren yerine gaza basınca çatıya düştü

Beykoz'da aracını park etmeye çalışan sürücü, fren yerine gaza basınca yoldan çıkıp aşağıdaki gecekondunun çatısına düştü

Fren yerine gaza basınca çatıya düştü

Beykoz'da aracını park etmek için manevra yapan sürücü, fren yerine gaza basınca yoldan çıkıp aşağıdaki gecekondunun çatısına düştü.

Çubuklu Mahallesi Dutluk Sokağı üzerinde 34 BE 9659 plakalı aracını park etmek isteyen İlknur Şenol, fren yerine gaz pedalına basınca, yoldan çıkarak yol seviyesinin altındaki gecekondunun çatısına düştü. Sürücü Şenol, kazayı yara almadan atlattı.

Ev sahibi Zeliha Sıbıç ise "Mutfakta yemek yapıyordum. Bir anda büyük bir gürültü duydum. Kızım içeriden bağırarak bana doğru geldi. Kendimizi dışarı attık. Dışarı çıktığımızda evimizin çatısında aracı gördük. Büyük korku yaşadık." dedi.

Durumun polis ve itfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, aracı güvenli bir şekilde vinç yardımıyla evin çatısından aldı.

Araçta ve evin çatısında maddi hasar meydana geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaza #Çubuklu mahallesi #beykoz
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