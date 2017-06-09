Gaziantepli yemeni ustası Erol İçyer, yöresel el yapımı deri ayakkabıları, Beyoğlu Ramazan Festivali kapsamında İstanbulların ve yabancı turistlerin beğenisine sundu

Gaziantep'in yöresel el dikimi deri ayakkabısı yemeni, Beyoğlu Ramazan Festivali kapsamında İstanbulluların ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu.

Gaziantepli yemeni ustası Erol İçyer, memleketinden getirdiği kendi üretimi olan yöresel yemenileri, festival kapsamında meraklılarına tanıtıyor.

İçyer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesi sayesinde, henüz 11 yaşındayken yemeni yapmaya başladığını anlattı.

Mesleğine bir süre ara verdiğini ancak yeniden yemeni üretmeye başladığını belirten İçyer, "Dedemin yanında bu işi öğrendim. Bu mesleği 4 nesildir devam ettiriyoruz. Mesleğimi severek yapıyorum." dedi.

Yemeni dikimi hakkında bilgi veren İçyer, şunları kaydetti:

"Tamamen elle yapıyorum. Bir kişi tezgaha oturduğu zaman günde 7-8 çift, bilemedin 10 çift yemeni diker. Bu işin seri üretimi yoktur. Bu yemenilerin yapımında kullanılan derileri Gaziantep’ten işlenmiş olarak karşılıyoruz. Yemeninin altında manda derisi, içinde kuzu derisi, üstünde ise keçi, koyun, dana, oğlak derisi kullanıyoruz. Üzerindeki boyalar doğadaki bitkilerden alınarak oluşturulan kök boyadır, kimyasal hiçbir şey yok bunlarda. Kenarlarındaki dikişler ise bal mumu ile mumlanan pamuk ipliği kullanılarak yapılan el dikişidir."

Yemeniciliğin 700 yıllık bir geçmişi olduğunu, mesleğin bugün var olma mücadelesi verdiğini anlatan İçyer, "İsminden de anlaşıldığı gibi bu meslek Yemen tarafında ortaya çıkmış. Bu işi ilk yapan kişinin adı Yemen Ekber. Meslek daha sonra Yemen’den Halep’e gelmiş ve günümüzde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş bu işi geliştirmiş. Bugün Gaziantep'te bu mesleği devam ettiren 2-3 esnaf kaldı." şeklinde konuştu.



"Tarihi filmler yemeniye ilgiyi artırdı"

Yemeni ustası İçyer, son yıllarda bazı filmlerde kullanılan yemeniye ilginin arttığını belirterek, "Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Truva gibi filmler yemeninin rağbet görmesinde büyük etken." dedi.

Beyoğlu Belediyesinin düzenlediği ramazan etkinliğine katılarak hem tanıtım hem satış yaptığını dile getiren İçyer, yemenilerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İçyer, yemenicilerin kullandığı doğal malzemelerinin ayakkabı mağazalarında kullanılmasının imkansız olduğunu ifade ederek, ayakkabı yerine giyilen yemenilerin özellikle yaz günlerinde ayağı serin tuttuğunu, ayakta terlemeyi önlediği ve mantar oluşumuna engel olduğunu anlattı.

Özellikle yaz aylarında yemeni giyilmesinin ayak sağlığı için çok faydalı olduğunu belirten İçyer, "Yazın giyildiğinde ayakta koku, ter, mantar, kaşıntı kesinlikle olmaz. Bir de çorapsız giydiğiniz zaman vücuttaki elektriği alır." dedi.

Her yaş için yemeni diktiklerini söyleyen İçyer, yemeni bakımının normal deri ayakkabı gibi olduğunu ve ürünün boyanabildiğini, boyanmasa bile 5 sene giyilebileceğini sözlerine ekledi.