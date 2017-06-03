İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun doğu turnikelerindeki yol kontrolu sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta dedektör köpekle arama gerçekleştirildi.
Aracın yedek lastiğinde 1 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.
Sürücü B.K. gözaltına alındı.
Gaziantep'te araçta yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin bulunduğu bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun doğu turnikelerindeki yol kontrolu sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta dedektör köpekle arama gerçekleştirildi.