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Gaziantep'te 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te araçta yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin bulunduğu bildirildi.

Gaziantep'te 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun doğu turnikelerindeki yol kontrolu sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta dedektör köpekle arama gerçekleştirildi.

Aracın yedek lastiğinde 1 kilo 972 gram metamfetamin ele geçirildi.

Sürücü B.K. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #Kilogram #metamfetamin #araç #arama #bulma
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