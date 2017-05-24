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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde Y.A. ve Cemil A. kardeşler henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, yanındaki bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakla yaraladı.

Komşularının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan Cemil A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.A. emniyete götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #kardeşini bıçakladı #kardeş kavgası #gaziantep #bıçaklı kavga
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