Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde Y.A. ve Cemil A. kardeşler henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, yanındaki bıçakla ağabeyini göğsünden bıçakla yaraladı.



Komşularının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırılan Cemil A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.A. emniyete götürüldü.