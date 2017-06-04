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Gaziantep'te ev yangını

Suriye uyruklu ailenin oturduğu evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te ev yangını

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında, Suriye uyruklu ailenin oturduğu evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
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