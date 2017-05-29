AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
AKP'de ilk tasfiyeler gerçekleşti
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
İstanbul'da FETÖ ana davası başladı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı
Atatürk anıtına baltayla saldıran kişi tutuklandı

Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Gaziantep Valiliği, kentte yapılacak çadır kurma, stant açma, oturma gibi eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

Gaziantep'te gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 25 Mayıs 2017-25 Haziran 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak, açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinlikler yasaklanmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep valiliği
banner863
Önceki Haber
İzmir'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Sonraki Haber
Samsun'da asansör kazası: 3 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.