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Gaziantep'te kapkaç zanlıları yakalandı

Gaziantep'te 24 ayrı adreste kapkaç yapan 2 şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gaziantep'te kapkaç zanlıları yakalandı
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri il merkezinde farklı adreslerde yankesicilik yapan Turan K. (19) ve Gökhan G.’nin (22) kimliğini tespit ederek takibe aldı. Şahinbey ilçesi Gaziler Caddesi Balıklı Parkı civarında suçüstü yapılarak yakalanan zanlılar gözaltına alındı.

Turan K. (19) ve Gökhan G.'nin (22) üzerlerinde yapılan aramada ise çaldıkları kişilere ait 2 altın gerdan, 2 altın yüzük, 2 altın küpe, 2 bin 945 TL ve 12 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan Turan K. (19) ve Gökhan G. adliyeye sevk edildi. 

Kaynak: İHA
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