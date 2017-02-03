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Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

Cengiz Topel Mahallesi'nde tek yaşayan Sabri Yıldırım'a (64) yemek götüren torunu, dedesini hareketsiz görünce durumu ailesi ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Yıldırım'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı.

Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #zehirlenme #Sabri Yıldırım #karbonmonoksit #gaziantep
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