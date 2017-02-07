Gaziantep'te para kasası hırsızlığı

Çaldıkları kasayı otomobilin arkasına bağlayarak götürürken görüntülenen 2 zanlı yakalandı

Gaziantep'te iş yerinden çaldıkları para kasasını otomobilin arkasına bağlayarak götürürken görüntülenen 2 zanlı yakalandı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda Çakmak ve İstiklal mahallelerinde bazı iş yerlerinde para kasalarının çalındığı ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



İş yerlerinin civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hüseyin T. ile Mehmet S'nin çaldıkları para kasasından birini otomobilin arkasına bağlayarak götürdüğünü tespit etti.



Evinde yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.



Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, içinde 160 bin lira bulunan para kasasını çaldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.