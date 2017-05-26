Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde İbrahim Karataş (29) ile Ali Bayındır'ın (43) içerisinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu araçtaki kişiler olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürdü.

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Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi.



Merkez Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde İbrahim Karataş (29) ile Ali Bayındır'ın (43) içerisinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu araçtaki kişiler olay yerinde hayatını kaybetti.







İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri cenazeleri, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürdü.







Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları incelemede cinayet şüphelisi olarak Eyüp Y. ve İbrahim Halil A'yı gözaltına aldı.



Cinayetin, alacak verecek nedeniyle işlendiği belirtildi.

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