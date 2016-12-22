Gaziantep'te şüpheli ölüm

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir kişi evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Onat Kutlar Mahallesi’ndeki evinde uyuyan ağabeyi Hasan Demir’e (30), damda yaptığı ekmeklerden getiren kız kardeşi, yaptığı çağrılara rağmen ağabeyinin ve ağzından köpük geldiğini görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Demir’in öldüğünü tespit ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Demir’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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