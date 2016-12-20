Gaziantep'te terör operasyonu

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Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 4 kişinin Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Mahallesi 4'üncü sokakta bir evde kaldığını belirledi.

Özel harekat ve çevik kuvvet şubesi ekiplerince mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı operasyonda, evin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Ekipler, evde bulunan 4 kişiyi terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.

Bomba arama köpeği "Cadı" ile adreste arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel dokümana el koydu.

Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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