Kent merkezinde bir evde yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin ve 40 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin ve 40 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yaptı.



Evdeki arama sırasında, 1 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 40 gram eroin ele geçirildi.



Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla G.E, gözaltına alındı.