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Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi

Bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kuyumcu soygunu girişimiyle ilgili yakalanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi

Gaziantep'te bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından yaralı olarak kaçan ve saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Ayda Ayed el-Smadi'nin yanı sıra olayla ilgisi olduğu belirtilen 8 kişi daha iki tabanca ve av tüfeğiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te önceki gün soygun amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında çıkan çatışmada Şerif Said Ayed el-Smadi hayatını kaybetmiş, kadın şüpheli ile iş yeri sahibi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kuyumcu soygunu #gaziantep #Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği
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