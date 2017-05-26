Bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kuyumcu soygunu girişimiyle ilgili yakalanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Gaziantep'te bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı kuyumcu soygunuyla ilgili gözaltına alınan biri kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Olayın ardından yaralı olarak kaçan ve saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Ayda Ayed el-Smadi'nin yanı sıra olayla ilgisi olduğu belirtilen 8 kişi daha iki tabanca ve av tüfeğiyle gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Gaziantep'te önceki gün soygun amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında çıkan çatışmada Şerif Said Ayed el-Smadi hayatını kaybetmiş, kadın şüpheli ile iş yeri sahibi yaralanmıştı.