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Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'teki kuyumcu soygunu girişimi

Gaziantep'te bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kuyumcu soygunuyla ilgili adliyeye sevk edilen biri kadın 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olayın ardından yaralı olarak kaçan ve saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Ayda Ayed el-Smadi'nin yanı sıra olayla ilgisi olduğu belirtilen 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Smadi'nin yanı sıra Eymen Ali, Mesut Dizmen ve Ahmet Tuna, nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 24 Mayıs 2017 tarihinde  soygun amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında çıkan çatışmada Şerif Said Ayed el-Smadi hayatını kaybetmiş, kadın şüpheli ile iş yeri sahibi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gaziantep #kuyumcu #soygun #soygun girişimi #gözaltı
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