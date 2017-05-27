Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kuyumcu soygunuyla ilgili adliyeye sevk edilen biri kadın 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Olayın ardından yaralı olarak kaçan ve saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu Ayda Ayed el-Smadi'nin yanı sıra olayla ilgisi olduğu belirtilen 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Smadi'nin yanı sıra Eymen Ali, Mesut Dizmen ve Ahmet Tuna, nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer 5 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



Gaziantep'te 24 Mayıs 2017 tarihinde soygun amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanında çıkan çatışmada Şerif Said Ayed el-Smadi hayatını kaybetmiş, kadın şüpheli ile iş yeri sahibi yaralanmıştı.