Gaziantep ve Adana’da artan sıcaklar bunaltıcı seviyeye ulaştı. Termometreler 31 dereceyi gösterdi. Çocuklar da tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarına girerek serinledi.

Sıcaklık bunalttı, vatandaş gölge bir yer aradı.Görüntüler Gaziantep'ten... Sıcaklık 31 derece.Hava sıcaklığı ve orucun etkisiyle halsiz düşen vatandaşlar, serin bölgelere akın etti. Kimi camide uyudu, kimi ağaç gölgesinde.Sokakların boş olması nedeniyle iş yapamayan esnaf ise iş yerlerini iftardan sonra açıyor.Hava sıcaklığının 31 derece olduğu Adana'da ise nem oranı yüzde 50 olarak ölçüldü.Adanalılar mecbur kalmadıkça evlerinden ve işyerlerinden çıkmazken, dışarıda olanlar ise fırsat bulduklarında parklardaki gölgelerde dinlendi.Çocuklar tüm tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.Meteoroloji verilerine göre, bölgedeki hava sıcaklığı cCma günü gölgede 37 dereceye ulaşacak.Sıcaklıklarla birlikte uzmanlardan da uyarı geldi. Özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında çocuk ve yaşlıların güneşten koruması önem arz ediyor.Bol bol su içilmeli ve şapka gözlük kullanılmalı.