Bingöl’de bulunan Genç Devlet Hastanesi’nin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gördü.
3 yıl önce yapılan ve 50 yataklı hastanede bulunan hastaların tamamı Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanenin mali ve idari işler müdürü Mehmet Nuri Devran, 4-5 gün içinde onarım çalışmalarının biteceğini belirtti.
2015 yılında yapılan hastanenin çatısının kar ve buz kütlelerini tutmayı önleyen demir korkulukların çatı saçaklarında bulunmaması daha önce kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.
ulusalkanal.com.tr
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