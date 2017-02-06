Ağır kış şartları Bingöl’de 3 yıl önce yapılan Genç Devlet Hastanesi’nin çatısına zarar verdi. 50 yataklı hastanedeki hastaların tamamı Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çatıdaki karların temizlenmesi ve onarımı için çalışma başlatıldı.

Bingöl’de bulunan Genç Devlet Hastanesi’nin çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle zarar gördü.3 yıl önce yapılan ve 50 yataklı hastanede bulunan hastaların tamamı Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Hastanenin mali ve idari işler müdürü Mehmet Nuri Devran, 4-5 gün içinde onarım çalışmalarının biteceğini belirtti.2015 yılında yapılan hastanenin çatısının kar ve buz kütlelerini tutmayı önleyen demir korkulukların çatı saçaklarında bulunmaması daha önce kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.