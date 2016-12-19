Genç doktorun başlattığı kampanya çığ gibi büyüyor

Erzurum İspir Devlet Hastanesi’nde görevli Dr. Özlem Kaleoğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile ilçede bulunan 600 öğrenci hayırseverler tarafından giydirildi.

Geçtiğimiz aylarda ilk görev yeri İspir’e atanan Dr. Özlem Kaleoğlu, ilçede zor şartlar altında eğitim hayatlarını devam ettiren öğrenciler için iki hafta önce sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.



Dr. Özlem Kaleoğlu'nun görev yaptığı Erzurum'un İspir ilçesi’nden paylaştığı bir kaç fotoğraf ve "hepimiz bir çocuğu giydirsek" çağrısıyla başlayan kampanya, 2 hafta sonra tüm ilçede 600 çocuğun mont, bot, pantolon, iç çamaşırı, kazak, bere, eldiven ve kırtasiye, kişisel bakım malzemesi ihtiyacının giderilmesini sağladı.



Dr. Kaleoğlu, "İstanbul Tıp Fakültesi ve Robert Kolej mezunu olmamın büyük katkısı oldu yardımları bu şekilde hızlıca toplamamda. En büyük bağışçılarım Robert Kolej mezunları. 1960 mezunundan 2016 mezununa kadar bağış yaptılar. Hastane personelleri, ebeler, hemşireler, röntgen teknisyenleri, güvenlik görevlileri dahil herkes gönülden çalıştı. Ayrıca Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kağıthane Şubesi kıyafetlerin hazırlanmasi ve İspir'e hızlıca gönderilmesinde çok büyük emek harcadılar" diye konuştu.



Kampanya sosyal medya üzerinde devam ediyor.