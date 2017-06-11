Girit Adası'nda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; saat 12.31'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü.Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.Deprem sonrası can ya da mal kaybı olmadığına dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.