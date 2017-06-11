İlber Ortaylı: Kasabalı politikacılarla...
İlber Ortaylı: Kasabalı politikacılarla...
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
LYS 1'in Matematik sınavında 2 sorunun iptali isteniyor
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
IŞİD'in lideri Bağdadi 'öldürüldü' iddiası
IŞİD'in lideri Bağdadi 'öldürüldü' iddiası

Girit Adası'nda deprem meydana geldi.

Girit Adası'nda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Girit Adası'nda deprem meydana geldi.
Girit Adası'nda deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; saat 12.31'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü. 

Deprem yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı olmadığına dair yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

ulusalkanal.com.tr
Etiketler; #Girit #deprem #girit adası
banner863
Önceki Haber
Karabük'te kamyonet evin merdivenlerine düştü: 4 yaralı
Sonraki Haber
'Suudi Arabistan, Katarlıları Kabe'ye almadı' iddiası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.