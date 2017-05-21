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Gökyüzünden Van Gölü bir başka güzel

Yerden yaklaşık 11 bin metre yükseklikte yapılan uçak seyahati, yolculara birbirinden güzel manzaraları gökyüzünden izleme imkanı sunuyor.

Gökyüzünden Van Gölü bir başka güzel

Yerden yaklaşık 11 bin metre yükseklikte yapılan uçak seyahati, yolculara birbirinden güzel manzaraları gökyüzünden izleme imkanı sunuyor.

Fotoğrafta, 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın eteğinde ve Van Gölü kıyısında bulunan Gevaş ilçesi görülüyor.



Van Gölü'nün Gevaş Kıyıları

Fotoğrafta, Van Gölü'nün Gevaş kıyıları ve etrafındaki sıra dağlar görülüyor.



Kaynak: AA
Etiketler; #gökyüzü #van gölü #uçak seyahati #manzara
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