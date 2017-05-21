Yerden yaklaşık 11 bin metre yükseklikte yapılan uçak seyahati, yolculara birbirinden güzel manzaraları gökyüzünden izleme imkanı sunuyor.

Yerden yaklaşık 11 bin metre yükseklikte yapılan uçak seyahati, yolculara birbirinden güzel manzaraları gökyüzünden izleme imkanı sunuyor.



Fotoğrafta, 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın eteğinde ve Van Gölü kıyısında bulunan Gevaş ilçesi görülüyor.







Van Gölü'nün Gevaş Kıyıları



Fotoğrafta, Van Gölü'nün Gevaş kıyıları ve etrafındaki sıra dağlar görülüyor.





