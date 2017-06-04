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Gölden sandalye ve mangal çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde dalgıçların yaptığı temizlik çalışmasında sudan sandalye ve mangal çıkarılması dikkati çekti.

Gölden sandalye ve mangal çıktı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Gölbaşı Gölü'nde dalgıçların yaptığı temizlik çalışmasında sudan sandalye ve mangal çıktı.

Kırıkhan Kaymakamlığı, Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin organizasyonuyla 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Kaymakam Mustafa Erkayıran, su altı fotoğraf sanatçısı Tahsin Ceylan ve yüksekokuldan 20 dalgıcın katılımıyla yürütülen temizlik çalışması sonunda, sudan 30 poşet çöpün yanı sıra sandalye ve mangal çıkarılması dikkati çekti.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, yaptığı açıklamada, 4 bin dönümdeki gölün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını belirtti.

Yavuz, belediye olarak yaptıkları çalışmalarda çevre duyarlılığını en üst seviyede tuttuklarını kaydetti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #mangal #sandalye #temizlik #dalgıç #gölbaşı gölü #Kırıkhan #hatay
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