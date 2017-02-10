Görme engelliler için bilgisayar kursu açtı

İki yaşındaki iken geçirdiği hastalık nedeniyle görme yetisini kaybeden Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, dernek üyelerine kendi imkanlarıyla bilgisayar eğitimi vererek, engelli bireylerin bilgi kaynaklarına erişmesine ve iş sahibi olmalarına yardımcı oluyor

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen, dernek üyelerine verdiği bilgisayar eğitmenliği kursuyla, engelli bireylerin bilgi kaynaklarına erişmesine ve iş sahibi olmalarına yardım ediyor.

Nazilli ilçesinde dünyaya gelen ve 2 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden 34 yaşındaki Özen, AA muhabirine, görme engelli vatandaşlara yardım etmek için yaptığı çalışmaları anlattı.

İzmir Bornova Aşık Veysel Körler Okulu'nda eğitimini tamamlayan Özen, 2010 yılında belediyede çalışmaya başladığını bu sırada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde Kamu Yönetimi bölümünde öğrenim görmeye başladığını belirtti.

Yaklaşık 9 yıldır Altı Nokta Körler Derneğinin Aydın şubesinin başkanlığını yaptığını kaydeden Özen, görme yetisi olmayan veya kaybetmiş vatandaşların "üreten bireyler olması" için çeşitli çalışmalar yaptığını söyledi.

Eylül ayında Aydın Halk Eğitim Merkezi'nin katkısıyla görme engellilere yönelik, bilgisayar işletmenliği kursu başlattıklarını aktaran Özen, "Ben de bu süreçlerden geçtiğim için, arkadaşlarıma faydalı olabilmek amacıyla bilgisayar kursunda eğitmenlik yapıyorum. Bir görme engelli bireyin bilgisayarı nasıl öğrenmesi gerektiği, nasıl daha kolay, sıkıntı yaşamadan öğrenmesi gerektiği konusundaki tecrübelerimden yararlanıyorum. Hem bir ders ortamı hem bir arkadaş ortamı içerisinde kurslarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.



İnternette kaynaklara erişme imkanı

Özen, yaptığı işten büyük keyif aldığını, bu eğitim sayesinde görme engelli bireylerin de internette kaynaklara daha rahat erişebileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

Görme engelli arkadaşlarımız kursa ilgi ve katılım gösteriyorlar. Bunun için çok mutluyum. İlerleyen aşamalarda arkadaşlarımız internet üzerinden erişmek istedikleri tüm kaynaklara gönül rahatlığıyla, kimseye ihtiyaç duymadan ulaşabilecekler. Özgürce gazetelerini okuyabilecekler, haber ajanslarını takip edebilecekler. Herhangi bir kitap okumak istediklerinde kitaplarını okuyabilecekler."

Kurstan haberdar olmayan veya kent merkezine gelme olanağı olmayan engellilere de ulaşmak için çaba harcadıklarını vurgulayan Özen, "Bazen kapı kapı dolaşarak bazen muhtarlar aracılığıyla görme engellerin kurslara gelmesini sağlıyoruz. Amacımız, görme engellilerin tüketen değil, üreten bireyler olmaları. Kalifiye bireyler olmaları. Boşa geçen bir dakikayı lüks olarak görüyoruz. İlçelerdeki, köylerde ne kadar çok arkadaşımıza ulaşırsak, o kadar kalifiye görme engelli oluştururuz. Kurs sonunda kalifiye eleman olduğuna dair sertifika vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kursa devam eden görme engelli Özgür Aydın, kursu çok yararlı bulduğunu belirterek "Bilgisayar kursu bizim için verimli ve yararlı oluyor. Haftanın dört günü kurslara devam ediyoruz. Karpuzlu'dan gelip gidiyorum. Kurs bitip sertifikamızı alınca bir işe girmeyi ümit ediyorum." şeklinde konuştu.