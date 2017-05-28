Adıyaman'da gözaltına almaya çalıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir suçtan araması bulunan İ.D, kendisini gözaltına almaya gelen ekiplere direndi.



Bu sırada İ.D. polis memurlarından İ.A'yı bıçakla yaraladı. Polis memuru olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.