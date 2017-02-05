Gülçin Tekinkaya son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da 5 ay sonra düğün yapmayı planlayan genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'da yatağında ölü bulunan Gülçin Tekinkaya toprağa verildi.



Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Tekinkaya'nın cenazesi, Ordu Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla Altınordu ilçesine bağlı Teyneli Mahallesi'ne getirildi.



Buradaki evininin önünde ailesi tarafından helallik alınan genç kızın cenazesi, daha sonra omuzlarda taşınarak mahalle meydanına götürüldü. Genç kız burada kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



Genç yaşta ölümüyle yakınlarını üzen Tekinkaya'nın nişanlısı Furkan Kılıç'ın da güçlükle ayakta durduğu, çiftin 5 ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Cenazeye Tekinka'nın yakınlarının sıra, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve çok sayıda kişi katıldı.



Altınordu ilçesine bağlı Teyneli Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Gülçin Tekinkaya'nın sabah kalkmaması üzerine ailesi odasına girmiş, Tekinkaya'nın yatakta hareketsiz olduğunu gören ailesi, durumu sağlık ekibine haber vermişti. Yapılan incelemede Tekinkaya'nın öldüğü tespit edilmişti.