İzmir'de ev hanımı Mine Kapı ve bir grup arkadaşı, evlerinde yaptıkları günde topladıkları parayla Batman'ın Beşiri ilçesindeki bir köy okulunun kütüphaneye kavuşmasını sağladı

İzmir'de oturan 8 kadın, gün parasıyla Batman'da köy okulunu kütüphaneye kavuşturdu.

Ev hanımı Mine Kapı ve bir grup arkadaşı, "gün" adı altında belli aralıklarla bir araya gelip, topladıkları parayla Batman'ın Beşiri ilçesindeki bir köy okulunun kütüphaneye kavuşmasını sağladı.

İzmir'den sırtında çantası, omzunda boya fırçası ile Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyüne gelen ev hanımı Mine Kapı (48), okul idaresi tarafından kendisine tahsis edilen atıl durumdaki depoyu, 3 gün içerisinde boyadı. Ardından Kapı, beraberinde getirdiği, raf, masa, sandalye ve kitapları yerleştirerek kütüphaneye çevirdi.

Kapı, Ege türküleri eşliğinde tamamladığı kütüphanenin kapısına ise "Siz yalnız değilsiniz biz buradayız" sloganını içeren tabela astı.

- "Gün" için toplandılar, yardım grubu oluşturdular

Kapı, AA muhabirine, bir süre önce gün için toplandıkları evde yardım grubu oluşturma kararı aldıklarını söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak İzmir'deki huzur evlerinde kalan yaşlıları ziyaret ettiklerini, ardından ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başladıklarını anlatan Kapı, daha sonra da Doğu ve Güneydoğu'ya hizmet etme kararı aldıklarını aktardı.

Amaçlarının doğu ile batı arasında gönül köprüsü kurmak olduğunu vurgulayan Kapı, geldikleri Batman'da ziyaret ettikleri köy okulu öğrencilerinin okuma azminin kendilerini etkilediğini dile getirdi.



Okulun kütüphanesi olmadığını öğrenince bu sıkıntıyı giderme kararı aldıklarını ifade eden Kapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız Türkiye'nin her yerine gönül köprüsünü kurmaktır. Yaptığımız işlerle mutlu oluyoruz çünkü sevgiye, saygıya ve birbirimize değer vermeye ihtiyacımız var. Yontukyazı ilkokulu ve ortaokulunda kütüphanemizi, oluşturduk. Yetkililerden tek isteğimiz kullanabileceğimiz fiziki yapıyı bize tahsis etmeleridir. Onun dışındaki boya, mefruşat ile malzemeleri kendimiz alıp yerleştiriyoruz. Bundan da son derece mutluluk duyuyoruz."



Tek destekçileri eşleri

Hiçbir dernek, vakıf veya kuruma bağlı olmadıklarını kaydeden Kapı, tek destekçilerinin eşleri olduğunu söyledi.



Birlik ve beraberliğin gelişmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Kapı, şöyle konuştu:

"Doğu-batı, kuzey-güney diye bir şey yok beynimizde. Beynimizdeki tek düşünce, hepimizin kardeş olduğudur. Bu ülke hepimizin ülkesi. O gitmeyecek, öteki gitmeyecek doğuya, kim gidecek peki? Elbette hepimiz gitmeliyiz doğuya çünkü birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Türkiye, hepimizin memleketi, yurdudur. Bu gönül köprümüzün çok daha uzamasını istiyoruz. Tek amacımız, kardeşliktir. El ele verip sevgi çemberi içerisinde hepimizin kardeş olduğunu vurgulamamız gerekiyor."

Kapı, eylül ayının ilk haftası da Beşiri ilçesinin köylerindeki çocukları toplu şölenle ücretsiz olarak sünnet ettireceklerini bildirdi.



"Okuyup mimar olacağım"

Okullarına kütüphane kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren 7. sınıf öğrencilerden Ferhat Baran, "Kütüphanemiz yoktu, İzmir'den bir ablanın geldiğini ve okuldaki depoyu kütüphane yapacağını duyunca çok heyecanlandım. İlk başta inanmamıştım ama şu an çok sevinçliyiz. Ablaya çok teşekkür ediyorum. Burada okuyup mimar olacağım." dedi.



Kaymakam olmak istediğini belirten Emre Aygül, "Burası depoydu, kütüphanemiz yoktu. Rahatça kitap okuyamıyorduk. İzmir'den gelen abla bize kütüphane yaptı." şeklinde konuştu.

