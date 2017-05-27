TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda, örgütün güvenlik birimlerini ele geçirmeyi öncelikli hedef haline getirdiği belirtildi.

TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunda, örgütün güvenlik birimlerini ele geçirmeyi öncelikli hedef haline getirdiği belirtildi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PYD) 15 Temmuz Darbe Gi̇ri̇şi̇mi̇ i̇le Bu Terör Örgütünün Faali̇yetleri̇ni̇n Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemleri̇n Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporunda, FETÖ'nün ele geçirmek istediği, bunun için çok büyük önem ve öncelik verdiği, büyük çaba gösterdiği kamu kurumlarının başında güvenlik birimlerinin geldiği ifade edildi.



Örgütün başlangıcından itibaren ele geçirmeye çalıştığı ve 2013 yılı sonuna kadar büyük ölçüde başarılı olduğu güvenlik birimlerinden birinin Emniyet teşkilatı olduğuna vurgu yapılan raporda, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 2010 yılında yazdığı "Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat" isimli kitabında örgütün hedefine ilişkin bölümlerden alıntı yapıldı.



Örgütün Emniyet teşkilatına yerleştireceği elemanları en başından ışık evlerindeki öğrenciler arasından seçip yönlendirdiği, lise ve yükseköğrenimlerini nerelerde tamamlayacaklarını belirlediği belirtilen taslak raporda, şunlar kaydedildi:



"1980’li yıllardan itibaren özel eğitim yoluyla bürokrasi içinde yer almaya başlayan örgüt elemanlarından polislik mesleğine girecekler, 1987 yılından itibaren de bu mesleğin asıl eğitim kurumları olan Polis Akademisi, Polis Koleji ve Polis Okullarında büyük sayılara ulaşmaya, bu okullara hakim olmaya başlamıştır. Bunun doğal sonucu olarak da 1990’lardan itibaren Emniyet kadrolarında örgüt mensupları hakimiyet sağlamaya başlamıştır. 1986 yılında lise ve üniversite mezunlarına Polis Kolejine girme şansı verilmesi ve neredeyse tamamı örgüt mensubu olan bu kişilerin 9 aylık kurs sonucunda özel sınıf olarak mesleğe başlatılmalarının da bu oluşumda büyük rolü olmuştur."



Taslak raporda, komisyona gelerek bu konuda bilgi veren kişilerin konuşmalarından da alıntılara yer verildi.



"İki farklı kura torbası"



Raporda, oluşumun ilk resmi tespitinin ise 1991 yılındaki mesleğe yeni başlayan polislere yönelik kura olduğu belirtildi.



Dönemin Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan'ın kendisine gelen "Polis Akademisinden mezun olacak tarikat mensubu seçme öğrencilerin Emniyetin istihbarat, personel, muhabere birimleri ile polis okullarına atanacakları" ihbarı üzerine Polis Akademisinde gece yarısı yapılan kura çekim törenini basarak iki kura torbasının bulunduğunu, örgüte mensup öğrencilere Emniyetin istihbarat, personel, polis kolejine ilişkin yerlerin bulunduğu torbadan, diğerlerine ise karakollar ve diğer sıradan görev yerlerinin bulunduğu torbadan kura çektirildiğini tespit ettiği kaydedildi. Raporda "Yapılan soruşturmada özel görev kurası çektirilen bazı öğrencilerin itirafı ile Emniyetteki FETÖ yapılanması ilk kez resmen ortaya konulmuştur." ifadesi kullanıldı..