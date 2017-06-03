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Habur Sınır Kapısı'nda kaçak silah ve sigara ele geçirildi

Bir tırın yakıt deposunda 30 silah ve bin 90 paket kaçak sigara bulundu.

Habur Sınır Kapısı'nda kaçak silah ve sigara ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince, Habur Sınır Kapısı’nda bir tırın yakıt deposunda 30 silah ve bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Habur gümrük sahasına giriş yapan tır şüphe üzerine kontrol edildi. 

Dedektör köpeklerin yoğun tepki vermesi üzerine X-Ray taramasına yönlendirilen tırda, yakıt deposunda gizlenmiş toplam 30 silah ve bin 90 paket beyan harici sigara bulundu.

Türk vatandaşı olan tır sürücüsü, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #habur sınır kapısı #kaçak silah #kaçak #sigara #tır #yakıt deposu
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