Çanakkale'de, hafif ticari aracın polis uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 17 FA 870 plakalı hafif ticari araç, Çanakkale-İzmir karayolunun 10. kilometresindeki polis uygulama noktasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, beton bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Çanakkale'de, hafif ticari aracın polis uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.