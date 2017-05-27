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Hafif ticari araç beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hafif ticari araç beton bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Çanakkale'de, hafif ticari aracın polis uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 17 FA 870 plakalı hafif ticari araç, Çanakkale-İzmir karayolunun 10. kilometresindeki polis uygulama noktasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
 


Kaynak: AA
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