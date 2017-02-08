Hafta sonu kar geliyor! (9 Şubat Perşembe İstanbul ve Ankara hava durumu)

Türkiye, yarından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının içine giriyor. Sıcaklıkların özelikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında hissedilir derece azalacak.

Meteorolojik verilere göre, yarından itibaren yurt genelinde sıcaklıkar düşecek.



Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların hissedilier derecede azalması bekleniyor.









Cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.



Pazartesi günü kar yağışının biraz daha kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.











Haftasonu ise Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.



Salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor.



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